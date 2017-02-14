Українці назвали найбільші центри опору реформам у країні

За останні 1,5 роки в Україні майже вдвічі зросли сподівання на країни Заходу як рушіїв українських реформ.
Ще до п'ятірки гальм громадяни зарахували уряд (31%), політичні сили, що утворюють коаліцію у Верховній Раді (27%), президента (26%).
Якщо порівняти з липнем 2015 року, громадяни значно менше стали сприймати нинішній уряд як гальмо реформ (попередній уряд – 51,5%, нинішній – 31%). Зменшилася в громадській свідомості і негативна роль політичних партій, що утворюють коаліцію більшості у Верховній Раді (у липні 2015 року її сприймали як гальмо 44,5%, у грудні 2016-го – 27%), а також знизився негатив щодо ролі у реформах правоохоронних органів (як гальмо їх сприймали у липні 2015 року 21%, у грудні 2016 – 11%).
Головними рушіями реформ населення вважає уряд (33,5%), президента (29,5%), громадські організації, волонтерів (23%), країни Заходу (21%), населення (19%). Порівняно з липнем 2015 року майже вдвічі зросли сподівання на країни Заходу як рушіїв українських реформ.
Опитування було проведено Фондом "Демократичні ініціативи" спільно з Центром Разумкова 16-20 грудня 2016 року серед 2000 респондентів за винятком окупованих територій. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
За даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, проведеного в липні 2015 року, половина українців (51%) зізналася в тому, що не готові докладати особисті зусилля заради успіху реформ у країні: 28% – бо вважають, що цим мають займатися органи державної влади, а 23% – бо не вірять в успіх реформ.DT.UA