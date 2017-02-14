Українці назвали найбільші центри опору реформам у країні

За останні 1,5 роки в Україні майже вдвічі зросли сподівання на країни Заходу як рушіїв українських реформ.

Уряд Гройсмана посів лише третє місце серед гальм реформ (про уряд Яценюка думали гірше) Василь Артюшенко, DT.UA

Найбільший опір, на думку громадян, чинять олігархи (50%) та чиновники (50%), свідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова.

Ще до п'ятірки гальм громадяни зарахували уряд (31%), політичні сили, що утворюють коаліцію у Верховній Раді (27%), президента (26%).

Якщо порівняти з липнем 2015 року, громадяни значно менше стали сприймати нинішній уряд як гальмо реформ (попередній уряд – 51,5%, нинішній – 31%). Зменшилася в громадській свідомості і негативна роль політичних партій, що утворюють коаліцію більшості у Верховній Раді (у липні 2015 року її сприймали як гальмо 44,5%, у грудні 2016-го – 27%), а також знизився негатив щодо ролі у реформах правоохоронних органів (як гальмо їх сприймали у липні 2015 року 21%, у грудні 2016 – 11%).

Головними рушіями реформ населення вважає уряд (33,5%), президента (29,5%), громадські організації, волонтерів (23%), країни Заходу (21%), населення (19%). Порівняно з липнем 2015 року майже вдвічі зросли сподівання на країни Заходу як рушіїв українських реформ.

Демократические инициативы

Опитування було проведено Фондом "Демократичні ініціативи" спільно з Центром Разумкова 16-20 грудня 2016 року серед 2000 респондентів за винятком окупованих територій. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

За даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, проведеного в липні 2015 року, половина українців (51%) зізналася в тому, що не готові докладати особисті зусилля заради успіху реформ у країні: 28% – бо вважають, що цим мають займатися органи державної влади, а 23% – бо не вірять в успіх реформ.