Україна зустріне Новий рік без снігу

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Невеликий мокрий сніг очікується лише вдень 2 січня у західних і північних областях.

Україна увійде в новий рік з морозом, але без снігу КМДА

Погоду в Україні визначатиме суха, помірно холодна повітряна маса, очікується погода без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

1 січня температура повітря вночі 3-8° морозу, у східних, більшості південних, Дніпропетровській областях, на Закарпатті та в Карпатах місцями 10-15° морозу; вдень від 3° морозу до 2° тепла, у західних та Одеській областях до 5° тепла. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м/с.

У Києві - без опадів. Температура повітря вночі 3-5° морозу, вдень близько 0°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії в Києві 1 січня найвища температура повітря була +7,4 в 1973 р., найнижча вночі -22,8 у 1896, 1909, 1970 рр ..

2 січня - без опадів, лише вдень у західних та північних областях невеликий мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі 3-8°, на Закарпатті та у Карпатах 9-14° морозу; вдень від 3° морозу до 2° тепла, на півдні до 5° тепла.

У Києві - без опадів. Температура повітря вночі 3-5° морозу, вдень 0-2° тепла.

Раніше начальник відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Людмила Савченко повідомила, що на Новий рік у Києві очікується легкий мороз. Синоптик зазначила, що середня температура по Україні в ніч на 1 січня 2017 року буде 3-9° морозу, у південних областях очікується невеликий сніг. Вдень 31 грудня очікується від 4° морозу до 2° тепла.