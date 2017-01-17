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Україна уклала з ЄК договір, що наблизив можливість сертифікації літаків "Антонова" в Європі

17 січня в 14:55

Підписання документу стало важливим кроком на шляху сертифікації літаків "Антонова", як в ЄС, так і у всьому світі, заявив глава Мінінфраструктури.

Антонов 148
Україна та ЄК підписали угоду про зближення систем сертифікації у сфері авіаперевезень
samolety.org
Державна авіаційна служба України та Європейська комісія уклали договір про сумісність систем сертифікації, який в подальшому стане основою для розгляду двосторонньої Угоди з безпеки польотів (BASA) між Україною та ЄС.

Як повідомляється на сайті Міністества інфраструктури, відповідний документ було підписано за підсумками зустрічі між міністром інфраструктури України Володимиром Омеляном та гендиректором ЄК з питань мобільності і транспорту Хенріком Хололеем.

Підписання даного договору, як стверджують в Мінінфраструктури, призведе до визнання сертифікатів, виданих Україною, в першу чергу, для продукції ДП "Антонов", а також для продукції інших підприємств галузі.

"Ми сьогодні підписали важливий документ, домовленість між Державною Авіаційною службою України  та Європейською Комісією щодо зближення систем сертифікації. Це досить важливий документ на шляху сертифікації літаків сімейства Антонов, як у ЄС, так і всьому світі", – підкреслив Омелян.

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Раніше Департамент транспорту США (DOT) зняв для української авіакомпанії "Авіалінії Антонова" чинні для зарубіжних авіакомпаній обмеження на кількість щорічно виконуваних чартерних авіагрузоперевезень в/з країни.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Україна Антонов літаки
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