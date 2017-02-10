Україна буде готова увійти до ЄС протягом 10 років – Гройсман

За цей період Київ повинен виконати "домашнє завдання".

Гройсман бачить Україну в ЄС через 10 років

Протягом найближчих десяти років Україна повинна впритул підійти до стандартів Євросоюзу і буде готова стати повноцінним членом, заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман у Брюсселі під час конференції, присвяченої економічному розвитку України.

"Ми поки не відчуваємо результатів цих реформ, і з цим я можу погодитися. Але я точно знаю, що у 2017 році нам вдасться закріпити і прискорити економічне зростання, і кожен український громадянин відчує, що і чому відбувалося, і як починає змінюватися його життя", – заявив глава уряду.

Відповідаючи на запитання з приводу майбутнього членства України в ЄС, Гройсман підкреслив, що українське суспільство налаштоване на європейську інтеграцію аж до входження в ЄС.

"Ми взяли курс на європейську інтеграцію. Вже є Угода про асоціацію з ЄС – це дорожня карта трансформації, яка відбувається в Україні. Безперечно, ми бачимо, що настане той час, коли ми подамо заявку на членство в ЄС, але ми розуміємо, що нам потрібно виконати наше домашнє завдання. Я вважаю, що в рамках десяти років, я це говорив і рік тому – в межах десяти років – це той час, що якщо йти швидко і якісно, ми зможемо відповідати стандартам, які дозволять нам вступити в ЄС. Але треба тяжко над цим працювати", – сказав він.

Гройсман вважає, що першим завданням країни є формування професійної компетентної влади і системи управління державою.

"Ми почали з 1 травня 2016 року повноцінну реформу державної служби. Вона є першою за всі роки незалежності – ми пішли на перезавантаження всієї системи державної влади в Україні. Це перезавантаження буде тривати кілька років", – заявив прем'єр-міністр.

Він також відзначив успіхи в боротьбі з корупцією. "Я її поділяю на дві частини – з одного боку, ми повинні створити умови, при яких би корупційних діянь не виникало – це системні зміни, і з іншого боку, покарання за корупційні діяння повинні бути невідворотними. Ми дійсно віримо в те, що робимо", – запевнив Гройсман.

Раніше Гройсман закликав ЄС подумати над "планом Маршала" для України.