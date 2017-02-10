Україна буде готова увійти до ЄС протягом 10 років – Гройсман

За цей період Київ повинен виконати "домашнє завдання".
"Ми поки не відчуваємо результатів цих реформ, і з цим я можу погодитися. Але я точно знаю, що у 2017 році нам вдасться закріпити і прискорити економічне зростання, і кожен український громадянин відчує, що і чому відбувалося, і як починає змінюватися його життя", – заявив глава уряду.
Відповідаючи на запитання з приводу майбутнього членства України в ЄС, Гройсман підкреслив, що українське суспільство налаштоване на європейську інтеграцію аж до входження в ЄС.
"Ми взяли курс на європейську інтеграцію. Вже є Угода про асоціацію з ЄС – це дорожня карта трансформації, яка відбувається в Україні. Безперечно, ми бачимо, що настане той час, коли ми подамо заявку на членство в ЄС, але ми розуміємо, що нам потрібно виконати наше домашнє завдання. Я вважаю, що в рамках десяти років, я це говорив і рік тому – в межах десяти років – це той час, що якщо йти швидко і якісно, ми зможемо відповідати стандартам, які дозволять нам вступити в ЄС. Але треба тяжко над цим працювати", – сказав він.
Гройсман вважає, що першим завданням країни є формування професійної компетентної влади і системи управління державою.
"Ми почали з 1 травня 2016 року повноцінну реформу державної служби. Вона є першою за всі роки незалежності – ми пішли на перезавантаження всієї системи державної влади в Україні. Це перезавантаження буде тривати кілька років", – заявив прем'єр-міністр.
Він також відзначив успіхи в боротьбі з корупцією. "Я її поділяю на дві частини – з одного боку, ми повинні створити умови, при яких би корупційних діянь не виникало – це системні зміни, і з іншого боку, покарання за корупційні діяння повинні бути невідворотними. Ми дійсно віримо в те, що робимо", – запевнив Гройсман.
Раніше Гройсман закликав ЄС подумати над "планом Маршала" для України.УНІАН