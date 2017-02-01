Указ Трампа змінив умови видачі віз громадянам України

Трамп заборонив терористам їздити до Сполучених Штатів. Українців також перевірятимуть ретельніше.

Трамп вже встиг зробити щось погане і для українців whitehouse.gov

Департамент консульської служби МЗС України дав роз'яснення громадянам України, в яких випадках треба проходити особисту співбесіду для отримання

"У зв'язку з оприлюдненням указу президента США "Захист нації від в'їзду іноземних терористів до Сполучених Штатів" від 27.01.2017 р. повідомляємо, що статтею 8 указу вводиться обов'язковість особистого інтерв'ю в консульській установі США для аплікантів, термін дії попередньої американської візи яких закінчився більше ніж рік тому перед датою подання документів на наступну візу", - йдеться в повідомленні.

Водночас, оформлення американських віз громадянам України протягом року після закінчення терміну дії попередньої візи відбувається без проведення особистого інтерв'ю.

"Оформлення віз для в'їзду до США громадянам України, які вперше подають документи на американську візу, або термін дії попередньої візи закінчився понад рік тому, відбувається за умови особистої присутності в консульстві США та проведення співбесіди з уповноваженим працівником американського консульства", - додали в МЗС.

Нагадаємо, що після вступу на посаду Трамп підписав кілька указів. Зокрема, 27 січня Трамп розпорядився протягом 4 місяців не впускати в країну біженців з Іраку, Сирії, Ірану, Судану, Лівії, Сомалі та Ємену. Документ вступив у дію вже на наступний день. Президент США пояснив своє рішення боротьбою з тероризмом.