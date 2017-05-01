Учасників масових акцій в Одесі будуть ідентифікувати з допомогою дрона

Обладнання одеським правоохоронцям позичили на час травневих свят.
Його вже апробували під час невеликої акції на Куликовому полі, повідомив у Facebook радник начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Руслан Форостяк.
"Цей сучасний комплекс дає можливість з допомогою безпілотного апарата облетіти місце подій і оцифрувати обличчя кожного, зареєструвати і встановити особу онлайн", - написав Форостяк.
Він додав, що під час тесту комплексу встановлення осіб, які перебувають на площі людей, в т. ч. присутніх там працівників ОБСЄ тривало всього кілька хвилин.
Раніше в СБУ повідомляли, що в перших числах травня провокаційні проросійські акції не виключені також у Харківській, Херсонській та Миколаївській областях.
Нагадаємо, 2 травня 2014 року в Одесі відбулися великі масові зіткнення за участю прихильників єдності України і проросійських активістів. Під час масових заворушень загинули 48 людей і постраждали більше 200. Більшість загинули в Будинку профспілок під час пожежі.DT.UA