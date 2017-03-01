Учасники блокади ОРДЛО встановили ще один пост у Донецькій області

Мобільний пост розташований на автодорозі Курахове-Мар'їнка.

У штабі відзвітували про розширення географії блокади ОРДЛО Семен Семенченко / Facebook

"Штабторгівлі з окупантами" повідомив про встановлення ще одного мобільного поста на автомобільній дорозі в Донецькій області.

"Відкрито мобільний пост штабу блокади в новому напрямку. Пост розташований на трасі Курахове-Мар'їнка і є сполучною ланкою з редутом "Соловейко" на Маріупольському напрямку і редутом "16-го добровольчого батальйону" у Кривому Торці", – сказано в повідомленні "Штабу блокади", опублікованому у Facebook ввечері в середу, 1 березня.

Нагадаємо, 25 січня ветерани АТО, серед яких народні депутати Семен Семенченко, Тарас Пастух та Володимир Парасюк заявили про початок блокади переміщення залізницею товарів через лінію розмежування з окупованими районами Луганської та Донецької областей. "Штаб блокади торгівлі з окупантами" перекрив рух потягів на ділянці Гірське – Золоте, в Бахмуті та станції Фенольна.

В уряді стверджують, що постачання вугілля з окупованої території немає альтернативи, і заявляють, що блокада ОРДЛО підриває енергетичну безпеку країни. 15 лютого на позачерговому засіданні Кабміну було прийнято постанову про запровадження надзвичайних заходів у енергетиці.

Наступного дня президент Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБО "Про невідкладні заходи щодо нейтралізації загроз енергетичній безпеці України та посилення захисту критичної інфраструктури" від 16 лютого.

Детальніше про значення та наслідки транспортної блокади ОРДЛО читайте в статті Оксани Сироїд "Скальпель" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".