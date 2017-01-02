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У звільненому Новолуганському відкрили пункт поліції

2 січня в 20:24

Поліцейські будуть нести службу в тісній взаємодії із ЗСУ.

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Фото Національна поліція України

У понеділок, 2 січня, в селищі Новолуганське Донецької області запрацював пункт Національної поліції, повідомляє прес-служба НПУ.

До селища направлили співробітників відділу поліції Бахмутського району та зведених сил, які мають досвід несення служби в зоні проведення антитерористичної операції. Відділу передали кросовер Renault Duster.

Як повідомив начальник ГУ НПУ в Донецькій області, поліцейські нестимуть службу цілодобово у тісній взаємодії з підрозділами Збройних сил України.

"Найближчим часом співробітники поліції обійдуть кожну вулицю і кожен будинок, познайомляться і поспілкуються з кожним мешканцем, щоб виявити людей, яким потрібна допомога, у тому числі дітей та осіб похилого віку", – запевнив Аброськін.

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Нагадаємо, 23 грудня бійці ЗСУ взяли під контроль селище Новолуганське Бахмутського району Донецької області. Українські військовослужбовці встановили блокопост на південній околиці селища, частина якого раніше перебувала в "сірій зоні"

Детальніше про ситуацію в зоні АТО читайте в статті Юрія Бутусова "Світлодарськ: сценарій майбутньої війни" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: DT.UA
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Теги АТО Новолуганське поліція
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