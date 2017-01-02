У звільненому Новолуганському відкрили пункт поліції

Поліцейські будуть нести службу в тісній взаємодії із ЗСУ.

У понеділок, 2 січня, в селищі Новолуганське Донецької області запрацював пункт Національної поліції, повідомляє прес-служба НПУ.

До селища направлили співробітників відділу поліції Бахмутського району та зведених сил, які мають досвід несення служби в зоні проведення антитерористичної операції. Відділу передали кросовер Renault Duster.

Як повідомив начальник ГУ НПУ в Донецькій області, поліцейські нестимуть службу цілодобово у тісній взаємодії з підрозділами Збройних сил України.

"Найближчим часом співробітники поліції обійдуть кожну вулицю і кожен будинок, познайомляться і поспілкуються з кожним мешканцем, щоб виявити людей, яким потрібна допомога, у тому числі дітей та осіб похилого віку", – запевнив Аброськін.

Нагадаємо, 23 грудня бійці ЗСУ взяли під контроль селище Новолуганське Бахмутського району Донецької області. Українські військовослужбовці встановили блокопост на південній околиці селища, частина якого раніше перебувала в "сірій зоні"

Детальніше про ситуацію в зоні АТО читайте в статті Юрія Бутусова "Світлодарськ: сценарій майбутньої війни" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".