У зоні АТО загинули двоє українських військовослужбовців

Терористи застосували ствольну артилерію на луганському та маріупольському напрямках.

Бойовики застосували артилерію і бронетехніку проти ЗСУ Укрінформ

У вівторок, 28 лютого, бойовики російсько-терористичних формувань 56 разів порушили режим припинення вогню в зоні проведення. Протягом дня терористи активно застосовували заборонені Мінськими домовленостями міномети, а на луганському та маріупольському напрямках задіяли ствольну артилерію.

У результаті обстрілів загинули двоє українських військовослужбовців, один отримав поранення, повідомляє прес-центр штабу АТО.

На маріупольському напрямку зі 122-мм гаубиць окупанти били по Водяному. Гнутове, Широкине і Водяне зазнали мінометних обстрілів, а по Талаківці, Павлополю і Гнутовому терористи відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. У районі Новотроїцького та Широкиного були помічені снайпери противника.

По шахті Бутівка на донецькому напрямку вів вогонь танк бойовиків. Зайцеве, Троїцьке, Новолуганське, Кам'янку, Авдіївку і Луганське найманці обстрілювали зі 120-мм і 82-мм мінометів, а по Верхньоторецькому, Невельскому, Богданівці, Авдіївці, Зайцевому й Луганському – вели вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Кримське на Луганщині терористи обстріляли зі 152-мм артилерії. У районі Станиці Луганської та Новоолександрівки були зафіксовані провокації із застосуванням стрілецької зброї.

Нагадаємо, ситуація в зоні АТО серйозно загострилася 29 січня, коли бойовики почали масовані обстріли Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріл Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ призвели до серйозних руйнувань і жертв.

Через обстріли російських терористів було порушено тепло - та енергопостачання міста, у місті введено режим надзвичайної ситуації, призупинив роботу коксохімічний завод. У понеділок, 6 лютого відновлено водо-, тепло - та електропостачання Авдіївки, запрацювали загальноосвітні школи і дитячі садки.

Детальніше про ескалацію ситуації під Авдіївкою читайте в статті Юрія Бутусова "Що сталося в Авдіївці?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".