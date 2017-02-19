У зоні АТО загинули двоє українських військовослужбовців

Терористи застосували міномети на донецькому і маріупольському напрямках.
Протягом дня терористи активно обстрілювали з мінометів, гранатометів і стрілецької зброї населені пункти й позиції Збройних сил України на донецькому і маріупольському напрямках. Під вогнем опинилися Новотроїцьке, Лебединське, Зайцеве, Гнутове, Павлопіль, Гранітне, Водяне, Троїцьке, Авдіївка, Зайцеве, Опитне, Луганське та Новгородське.
Під Широкиним противник задіяв БМП, а в районі Водяного – протитанкові ракетні комплекси.
Нагадаємо, ситуація в зоні АТО серйозно загострилася 29 січня, коли бойовики почали масовані обстріли Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріл Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ призвели до серйозних руйнувань і жертв.
Через обстріли російських терористів було порушено тепло - та енергопостачання міста, у місті введено режим надзвичайної ситуації, призупинив роботу коксохімічний завод. У понеділок, 6 лютого відновлено водо-, тепло - та електропостачання Авдіївки, запрацювали загальноосвітні школи і дитячі садки.
Детальніше про ескалацію ситуації під Авдіївкою читайте в статті Юрія Бутусова "Що сталося в Авдіївці?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".DT.UA