У зоні АТО загинули двоє українських військовослужбовців

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Терористи застосували міномети на донецькому і маріупольському напрямках.

Авдіївку знову обстріляли з мінометів Укрінформ

У неділю, 19 лютого, бойовики російського терористичних формувань 41 раз порушили режим припинення вогню в зоні проведення. У результаті обстрілів один український військовослужбовець загинув, один отримав поранення. Також з'явилася інформація про загибель бійця, якого в суботу вважали зниклим без вісті, повідомляє прес-центр штабу АТО.

Протягом дня терористи активно обстрілювали з мінометів, гранатометів і стрілецької зброї населені пункти й позиції Збройних сил України на донецькому і маріупольському напрямках. Під вогнем опинилися Новотроїцьке, Лебединське, Зайцеве, Гнутове, Павлопіль, Гранітне, Водяне, Троїцьке, Авдіївка, Зайцеве, Опитне, Луганське та Новгородське.

Під Широкиним противник задіяв БМП, а в районі Водяного – протитанкові ракетні комплекси.

Нагадаємо, ситуація в зоні АТО серйозно загострилася 29 січня, коли бойовики почали масовані обстріли Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріл Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ призвели до серйозних руйнувань і жертв.

Через обстріли російських терористів було порушено тепло - та енергопостачання міста, у місті введено режим надзвичайної ситуації, призупинив роботу коксохімічний завод. У понеділок, 6 лютого відновлено водо-, тепло - та електропостачання Авдіївки, запрацювали загальноосвітні школи і дитячі садки.

Детальніше про ескалацію ситуації під Авдіївкою читайте в статті Юрія Бутусова "Що сталося в Авдіївці?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".