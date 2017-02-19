Топ Новини
<
>

У зоні АТО загинули двоє українських військовослужбовців

19 лютого в 19:26

Терористи застосували міномети на донецькому і маріупольському напрямках.

погиб потери АТО
Авдіївку знову обстріляли з мінометів
Укрінформ
У неділю, 19 лютого, бойовики російського терористичних формувань 41 раз порушили режим припинення вогню в зоні проведення антитерористичної операції. У результаті обстрілів один український військовослужбовець загинув, один отримав поранення. Також з'явилася інформація про загибель бійця, якого в суботу вважали зниклим без вісті, повідомляє прес-центр штабу АТО.

Протягом дня терористи активно обстрілювали з мінометів, гранатометів і стрілецької зброї населені пункти й позиції Збройних сил України на донецькому і маріупольському напрямках. Під вогнем опинилися Новотроїцьке, Лебединське, Зайцеве, Гнутове, Павлопіль, Гранітне, Водяне, Троїцьке, Авдіївка, Зайцеве, Опитне, Луганське та Новгородське.

Під Широкиним противник задіяв БМП, а в районі Водяного – протитанкові ракетні комплекси.

Читайте також: Бойовики за добу 105 разів обстріляли позиції сил АТО

Нагадаємо, ситуація в зоні АТО серйозно загострилася 29 січня, коли бойовики почали масовані обстріли Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріл Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ призвели до серйозних руйнувань і жертв.

Через обстріли російських терористів було порушено тепло - та енергопостачання міста, у місті введено режим надзвичайної ситуації, призупинив роботу коксохімічний завод. У понеділок, 6 лютого відновлено водо-, тепло - та електропостачання Авдіївки, запрацювали загальноосвітні школи і дитячі садки.

Детальніше про ескалацію ситуації під Авдіївкою читайте в статті Юрія Бутусова "Що сталося в Авдіївці?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: DT.UA
Читайте також
Теги АТО ЗСУ ДНР ЛНР ОРДЛО Донбас Авдіївка
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 26.99
EUR 28.75
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...