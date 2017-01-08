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У Житомирській області зіткнулися 14 автомобілів

8 січня в 23:10

Причиною ДТП стала слизька дорога.

ДТП Житомирская область
На трасі Київ-Чоп сталася масштабна ДТП
Житомир.today

На одному кілометрі автошляху міжнародного значення Київ-Чоп у Житомирській області відбулося дорожньо-транспортна пригода з участю не менше 14 автомобілів, повідомила "Укрінформ" прес-офіцер патрульної поліції Житомира Діна Корчевна.

"Сьогодні, 8 січня, вранці на кордоні Житомирської та Київської областей на одному кілометрі автодороги Київ-Чоп сталася ДТП за участю понад 14 автотранспортних засобів. Постраждалих немає. Причиною стала слизька дорога", - сказала вона.

За даними видання "Житомир.today", одну з машин занесло, інші почали стикатися один з одним. Деякі автомобілі врізалися у відбійник. Ще кілька вилетіли в кювет.

Читайте також: У Київській області можуть обмежити рух вантажного транспорту через снігопад

Як повідомлялося, у Київській області обмежили рух вантажного транспорту через снігопад.

За матеріалами: Укрінформ , Житомир.today ,
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