Городяни вшанували пам'ять жертв війни червоними маками та лампадками.

У Запоріжжі День пам'яті і примирення традиційно відзначили запалювання Вічного вогню на Алеї Бойової Слави. Сьогодні честь запалити вогонь випала ветерану Другої світової війни Віктору Варвашеню і бійцю 79-ї десантно-штурмової бригади Сергію Мандалині.

Відразу після цього присутні вшанували хвилиною мовчання всіх жертв Другої світової та запалили лампадки. Також під час акції всі охочі могли зробити червоний мак – символ пам'яті жертв військових конфліктів, і прикрасити їм загальне панно.

Путін використовує День перемоги як виправдання для свого режиму - WP. Російська влада привласнила собі радянську роль у перемозі над нацизмом і вважає її виправданням для сьогоднішньої агресивної політики.