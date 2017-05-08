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У Запоріжжі Вічний вогонь запалили ветеран Другої світової і воїн АТО

8 травня в 11:34

Городяни вшанували пам'ять жертв війни червоними маками та лампадками.

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Фото Форпост

У Запоріжжі День пам'яті і примирення традиційно відзначили запалювання Вічного вогню на Алеї Бойової Слави. Сьогодні честь запалити вогонь випала ветерану Другої світової війни Віктору Варвашеню і бійцю 79-ї десантно-штурмової бригади Сергію Мандалині.

Відразу після цього присутні вшанували хвилиною мовчання всіх жертв Другої світової та запалили лампадки. Також під час акції всі охочі могли зробити червоний мак – символ пам'яті жертв військових конфліктів, і прикрасити їм загальне панно.

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Путін використовує День перемоги як виправдання для свого режиму - WP. Російська влада привласнила собі радянську роль у перемозі над нацизмом і вважає її виправданням для сьогоднішньої агресивної політики.

За матеріалами: Форпост
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