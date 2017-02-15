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У Європарламенті вимагали розширити санкції проти РФ у зв'язку з ескалацією в Донбасі

15 лютого в 08:22

Окрему резолюцію з вимогою санкцій депутати не передбачили.

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Євродепутати хочуть посилити санкції проти РФ
Primakov / Depositphotos
Депутати Європарламенту вимагають посилити санкції проти Москви у зв'язку з ескалацією конфлікту в Донбасі. За це висловилося більшість учасників дебатів, присвячених загострення ситуації на сході України, які відбулися у вівторок, 14 лютого в Страсбурзі. Прийняття резолюції за підсумками зустрічі передбачено не було, повідомляє DW.

На думку більшості євродепутатів, нові жорсткі обмежувальні заходи проти Росії стали б симетричної реакцією ЄС на дії Кремля, який, за оцінками парламентарів, продовжує поставляти зброю і направляти підкріплення в зону конфлікту.

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Нагадаємо, ситуація в зоні АТО серйозно загострилася 29 січня, коли бойовики почали масовані обстріли Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріл Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ призвели до серйозних руйнувань і жертв.

Через обстріли російських терористів було порушено тепло - та енергопостачання міста, у місті введено режим надзвичайної ситуації, призупинив роботу коксохімічний завод. У понеділок, 6 лютого відновлено водо-, тепло - та електропостачання Авдіївки, запрацювали загальноосвітні школи і дитячі садки.

Детальніше про ескалацію ситуації під Авдіївкою читайте в статті Юрія Бутусова "Що сталося в Авдіївці?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: Deutsche Welle (Русская редакция)
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