У Тернополі відкрили сервісний центр МВС

Це вже тринадцятий центр в Україні.

У Тернополі з'явився сервісний центр МВС МВС України

У Тернополі відкрився сервісний центр МВС, це вже тринадцятий сервісний центр в Україні, повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков на своїй сторінці в Facebook.

Тут можна зареєструвати і перереєструвати транспортні засоби, отримати або обміняти посвідчення водія, отримати допуск до перевезення небезпечних вантажів, довідку про несудимість та інші види послуг.

Зокрема, заміна водійського посвідчення в Тернополі займе близько 30 хвилин, а перереєстрація авто – 2 години. На базі сервісного центру можна буде здати іспит на водійське посвідчення.

В сервіс-центрі працюватиме електронна черга, є планшет для оцінки якості обслуговування, веб-камери та інформаційний кіоск.

"Замість старого МРЕВ - всі сервіси МВС через електронну чергу в прозорому фронт-офісі, замість похмурих старих кадрів і натяків на хабарі - клієнтоорієнтований, професійні співробітники, 50% з яких - нові, спеціально підготовлені кадри, які пройшли безкоштовну програму стажування і успішно здали конкурс. Сервісний центр у Тернополі в змозі надати до 200 послуг щодня. Для комфорту громадян з особливими потребами передбачена спеціальна кнопка виклику адміністратора і зручні місця обслуговування. Діти має можливість пограти на дитячому майданчику, поки батьки вирішують дорослі справи", - повідомив міністр.

У найближчі місяці очікується відкриття сервісних центрів МВС у Закарпатській та Черкаській областях.

Раніше Аваков пообіцяв в 2017 році ліквідувати всі МРЕВ.