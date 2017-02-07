У Росії відкрили кримінальне провадження проти ЗСУ за нібито "артобстріл Авдіївки"

В якості доказів російські слідчі використовували фотографію зі сторінки голови ГУ НП в Донецькій області, що демонструє наслідки обстрілу бойовиків "ДНР".

Російська сторона намагається перекласти відповідальність за обстріл бойовиків в Донбасі на ЗСУ Вячеслав Аброськін/Facebook

Слідчий комітет Російської Федераціїза ч. 1 статті 356 КК РФ (застосування заборонених засобів і методів ведення війни) за нібито обстріл житлових кварталів Авдіївки, повідомляє прес-служба СК РФ.

За даними російських слідчих, у період з 4 по 6 лютого бійці ЗСУ та Національної гвардії нібито проводили артилерійські обстріли на території Донецької області.

"Внаслідок них пошкоджено десятки житлових будинків і адміністративних будівель, а також лінії електропередач і залізничний рухомий потяг", - йдеться в повідомленні прес-служби.

Українських військових звинуватили в "застосуванні заборонених засобів і методів ведення війни".

Ілюстрацією прес-релізу СК РФ служить фотографія житлових кварталів Авдіївки після обстрілу бойовиків 29 січня, моменту початку загострення ситуації на сході України. Її на своїй сторінці в Facebook опублікував начальник Національної поліції України в Донецькій області В'ячеслав Аброськін.

Нагадаємо, раніше Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу проти Збройних сил України за фактом "обстрілу" окупованих бойовиками "ДНР" Донецька, Макіївки та Ясинуватої з 1 по 3 лютого.

При цьому в штабі АТО заявили, що вважають брехнею інформацію про обстріл окупованого Донецька українською армією.