У Росії відкрили кримінальне провадження проти ЗСУ за нібито "артобстріл Авдіївки"

В якості доказів російські слідчі використовували фотографію зі сторінки голови ГУ НП в Донецькій області, що демонструє наслідки обстрілу бойовиків "ДНР".
За даними російських слідчих, у період з 4 по 6 лютого бійці ЗСУ та Національної гвардії нібито проводили артилерійські обстріли на території Донецької області.
"Внаслідок них пошкоджено десятки житлових будинків і адміністративних будівель, а також лінії електропередач і залізничний рухомий потяг", - йдеться в повідомленні прес-служби.
Українських військових звинуватили в "застосуванні заборонених засобів і методів ведення війни".
Ілюстрацією прес-релізу СК РФ служить фотографія житлових кварталів Авдіївки після обстрілу бойовиків 29 січня, моменту початку загострення ситуації на сході України. Її на своїй сторінці в Facebook опублікував начальник Національної поліції України в Донецькій області В'ячеслав Аброськін.
Нагадаємо, раніше Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу проти Збройних сил України за фактом "обстрілу" окупованих бойовиками "ДНР" Донецька, Макіївки та Ясинуватої з 1 по 3 лютого.
При цьому в штабі АТО заявили, що вважають брехнею інформацію про обстріл окупованого Донецька українською армією.DT.UA