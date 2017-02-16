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У Росії анонсували відправку в Україну чотирьох нових "гумконвоїв"

16 лютого в 14:57

Колони повинні прибути в Донбас наприкінці лютого і в середині березня.

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Нові російські "гумконвої" привезуть на схід України нібито дитяче харчування та медикаменти
vk.com/Федор Болдырев
Міністерство надзвичайних ситуацій Російської Федерації в лютому і березні відправить в Донбас чотири колони так званого "гумконвоя", заявив статс-секретар – заступник голови МНС РФ Володимир Артамонов.

"Дві чергові колони вже готові і будуть відправлені в Донбас 21 і 28 лютого. У березні відправка колон запланована на 16 і 23 числа. Робота спланована на весь рік", - повідомив Артамонов у четвер, 16 лютого.

За його словами, міністерство вже направило на схід України 59 "гуманітарних колон" загальною вагою близько 70 тисяч тонн. У 60-му російському "гумконвої" повинно бути нібито дитяче харчування та медикаменти.

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Нагадаємо, раніше в Міністерстві оборони України повідомляли про те, що російські "гумконвоі" вивозять з ОРДЛО обладнання промислових підприємств.

Також у пакетах з "гуманітарною допомогою" українські розвідники знаходили зброю і вибухівку.

За матеріалами: Интерфакс
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Теги Україна Росія Донбас МНС
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