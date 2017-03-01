У полоні бойовиків ОРДЛО знаходяться 113 українців - Геращенко

В ОРДЛО підтверджують лише 47 з них, хоча точно відомо місцезнаходження 59 полонених.

В полоні у окупантів залишаються 113 українців Андрій Товстиженко, DT.UA

У списку, наданому Службою безпеки України, знаходиться 113 осіб, повідомила перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко.

При цьому в самих так званих "ЛНР" і "ДНР" підтверджують лише 47 з них.

"На сьогоднішній день в списку СБУ 113 осіб, ОРДЛО підтверджують тільки 47, ми ж знаємо місцезнаходження 59", - написала Геращенко на своїй сторінці в Facebook.

Політик розповіла про те, що українська сторона в черговий раз поставила питання коректності інформації ОРДЛО щодо полонених.

"Наприклад, ми рік розшукували людини, подаючи у всіх списках, і його нам не підтверджували, а з'ясувалося, що цей чоловік у Макіївській колонії. Є й більш дивні історії, але про них іншим разом", - додала вона.

Представники України в Тристоронньої контактній групі також підняли питання негайного допуску представників Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) в тюрми на непідконтрольних Україні територіях Донбасу.

"Ми вимагаємо, щоб заручники могли отримувати листи, передачі, телефонувати рідним. Немає пояснення, чому в рамках мінської групи вже два роки ці питання блокуються (хоча ми кожен раз їх піднімаємо), чому МКЧХ не може передати листи, чому хлопці вже дев'ять місяців не можуть телефонувати рідним. І тільки ті, кому сприяє Москва, такий доступ отримують, можуть передати листи і посилки", - обурилася політик.

Раніше Ірина Геращенко повідомляла про те, що бойовики ОРДЛО штучно занижують кількість заручників. "Штучно занижується цифра заручників, ОРДЛО не дає інформації про тих, кого утримує. Наприклад, зараз у списку СБУ, з яким ми працюємо в мінській групі, більше 100 осіб, до осені бойовики підтверджували тільки 20 з цього списку, з вересня вже 48, хоча ми точно знаємо місцезнаходження 58. Але їх ховають, брешуть, що таких немає, а інших взагалі відмовляються шукати", – повідомила політик.

Раніше повідомлялося, що за даними СБУ, терористи ОРДЛО утримують в заручниках 110 українських громадян. 492 людини вважаються зниклими безвісти. У Мінську тривають переговори про обмін полоненими за формулою "228 на 58", узгодженою з ОБСЄ.

Детальніше про ситуацію із заручниками читайте в матеріалі Валентини Самар "На світло" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".