У ОРДЛО зобов'язали українські підприємства платити "податки" терористам з 1 березня

В іншому випадку бойовики погрожують "націоналізацією" підприємств.

Захарченко і Плотницький загрожують Ахметову відібрати підприємства на окупованій території РИА Новости

Керівництво терористичних організаційДонецької та Луганської областей зобов'язало підприємства, зареєстровані згідно з українським законодавством, платити "податки" терористам з 1 березня.

Так звані "парламенти" "ДНР" і "ЛНР" у понеділок, 27 лютого, проголосували за внесення відповідних змін до "податкового законодавства" "республік", повідомляє "Остров".

У разі, якщо розташовані на окупованій території українські підприємства не укладуть угоди з "податковими агентами" ОРДЛО, терористи погрожують запровадити на них "зовнішнє управління" і провести "націоналізацію".

Раніше ватажків терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР" Олександр Захарченко та Ігор Плотницький поставили "ультиматум": якщо не буде зупинена блокада ОРДЛО, вони припинять поставки вугілля через лінію розмежувань і запровадять зовнішнє управління на підприємствах.

Раніше Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб також надало DT.UA перелік українських приватних підприємств-експортерів, що працюють на неконтрольованих територіях (без уточнення обсягів поставок продукції на експорт):

Група компаній "Метінвестхолдинг" (6 874 особи):

ПАТ "Єнакіївський металургійний завод" (випускає металопродукцію безперервнолитої заготовки, кутки, швелери, балки, профілі для судно- і машинобудування, а також арматурний прокат для будівництва);

СП ВАТ "Метален — сталь";

ЗАТ "Макіївський металургійний завод" (продукція - чавун, сталь і феросплави).

Корпорація "Індустріальний союз Донбасу" (7238 осіб).

Серед країн імпортерів корпорації ІСД - Білорусь, Болгарія, Угорщина, Німеччина, Єгипет, Колумбія, Литва, ОАЕ, Польща, Росія, Румунія, Саудівська Аравія, Словаччина, Туреччина, Україна, Хорватія, Чехія і Естонія.

ПАТ "Алчевськкокс" (продукція: кокс доменний, кокс доменний із трамбованої шихти, горішок коксовий, коксовий дріб'язок, а також супровідна продукція — бензол сирий кам'яновугільний, смола кам'яновугільна, кислота сірчана, амонію сульфат коксохімічного виробництва);

ПАТ "Экоэнергія";

ПАТ "Алчевський металургійний комбінат" (випускає металургійну і коксову продукцію).

Нагадаємо, 25 січня ветерани АТО, серед яких народні депутати Семен Семенченко, Тарас Пастух та Володимир Парасюк заявили про початок блокади переміщення залізницею товарів через лінію розмежування з окупованими районами Луганської та Донецької областей. "Штаб блокади торгівлі з окупантами" перекрив рух потягів на ділянці Гірське – Золоте, в Бахмуті та станції Фенольна.

В уряді стверджують, що постачання вугілля з окупованої території немає альтернативи, і заявляють, що блокада ОРДЛО підриває енергетичну безпеку країни. 15 лютого на позачерговому засіданні Кабміну було прийнято постанову про запровадження надзвичайних заходів у енергетиці.

Наступного дня президент Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБО "Про невідкладні заходи щодо нейтралізації загроз енергетичній безпеці України та посилення захисту критичної інфраструктури" від 16 лютого.

Детальніше про значення та наслідки транспортної блокади ОРДЛО читайте в статті Оксани Сироїд "Скальпель" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".