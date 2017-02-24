У одного з викрадачів Гончаренко був паспорт РФ – Луценко

Силовики затримали трьох викрадачів.

Викрадачі депутата затримані

"В ході розслідування кримінального провадження були отримані дані про плани членів цієї злочинної групи до викраденню народного депутата України Олексія Гончаренка для помсти за події травня 2014. Зазначені особи під контролем спецслужб 23 лютого викрали Гончаренко і планували спотворити обличчя кислотою і розбити молотком коліна ", - написав Луценко.

"Зараз затримані троє членів злочинної групи. Серед них депутат Лиманського районної ради Одеської області і колишній військовослужбовець. У одного з членів вилучений паспорт громадянина Російської Федерації"? - заявив глава ГПУ.

За словами Луценка, у фігурантів справи вилучено балаклави, ємність, яка попередньо, містить кислоту, молоток.

Луценко повідомив, що злочинна група протягом року організувала і розповсюджувала на території Одеси книги і буклети для розпалювання національної, расової ворожнечі та приниження національної честі і гідності.

Нагадаємо, 23 лютого прокуратура повідомила про викрадення депутата від БПП Олексія Гончаренко. Незабаром з'ясувалося, що викрадення було інсценовано оперативниками СБУ для запобігання злочину проти депутата.

Організатором викрадення прокуратура називає депутата Лиманського райради від "Опозиційного блоку" Олександра Кушнарьова, чий син Геннадій загинув в Будинку профспілок в Одесі 2 травня 2014 року.

За версією слідства, Кушнарьов найняв виконавців для викрадення Гончаренко і особисто планував завдати йому тяжкі тілесні ушкодження.