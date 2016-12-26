У нинішньому році небойові втрати ЗСУ перевищили бойові

У ході бойових дій в Донбасі сили АТО також втратили більше 100 одиниць техніки та озброєнь.

За рік втрати ВСУ склали майже 500 осіб Прес-центр АТО/Facebook

За підсумками 2016 року втратистановлять 467 бійців, серед яких безпосередньо в ході бойових дій загинуло лише 211 осіб.

"Кількість втрат у 2016 році: бойових – 211, небойових – 256", – повідомляється у відповіді управління по зв'язках з громадськістю ЗСУ на запит "BBC Україна".

В управлінні також повідомили, що в 2016 році бойові втрати озброєння та військової техніки ЗСУ в результаті бойових дій склали понад 100 одиниць.

Раніше начальник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко повідомив, що втрати всіх силових структур України з 2014 року до кінця листопада 2016 року склали 3 064 загиблих.

Повідомлялося, що 18 грудня бійці ЗСУ відбили атаку російських окупантів на Світлодарській дузі. Втрати сил АТО склали п'ять чоловік убитими і пораненими шість чоловік. За даними розвідки противник втратив 20 чоловік вбитими і 30 пораненими. Двогодинному бою передував артилерійський обстріл українських позицій.

Як писав у статті для DT.UA журналіст і військовий експерт Юрій Бутусов, сили АТО понесли втрати під Світлодарськом через недоліки командування та підготовки бійців.

Детальніше про загострення ситуації під Світлодарськом читайте в статті Юрія Бутусова "Світлодарськ: сценарій майбутньої війни" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".