У Нідерландах чекають відновлення пошукових робіт на місці катастрофи літака МН17

Пошукові роботи можуть поновитися навесні.

На місці падіння МН17 планують відновити пошуки

В Нідерландах чекають відновлення пошукових робіт для виявлення людських останків на місці, де впав збитий літак пасажирського рейсу MH17 в Донбасі.

Про очікуванні Нідерландів у четвер, 16 лютого, заявив міністр юстиції країни Стеф Блок, повідомляє DW з посиланням на інформацію агентства AFP.

"Наші контактні особи в регіоні повідомили, що відновлять пошук тіл загиблих і особистих речей навесні, як тільки зійде сніг", - повідомив Блок у своєму листі до членів парламенту.

Однак голландський міністр заперечує, що в Донбасі "ще багато чого можна знайти" з того, що стосується справи про збитий в 2014 році літаку.

Нагадаємо, 17 липня 2014 року був збитий "Боїнг-777" рейсу MH17 "Малайзійських авіаліній" у небі над Донецькою областю, у зоні бойових дій поряд з селищем Шахтарськ. Літак летів рейсом Амстердам-Куала-Лумпур".

Всі 298 осіб, які перебували на борту літака, загинули. 28 вересня 2016 року міжнародні слідчі у своєму проміжному звіті першого етапу роботи Спільної слідчої групи (Joint Investigation Team, JIT), підтвердили причетність Росії до знищення MH17.

Детальніше про звіт JIT читайте в статті Володимира Кравченка "МН17: за півкроку до істини. Слідчі встановили російські корені "Бука" на сайті DT.UA.