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У НАБУ прокоментували результати конкурсу на посаду голови Одеського теруправління

14 січня в 00:59

Журналісти нагадали про участь Дмитра Руденка в кримінальному переслідуванні вінницького правозахисника Дмитра Гройсмана.

Дмитрий Руденко
У Ситника пообіцяли не поспішати з призначенням Руденко на посаду голови Одеського теруправління НАБУ
Кадр/YouTube
Представники Ради громадського контролю при НАБУ збираються запросити на засідання Дмитра Руденка, який виграв конурс на посаду голови Одеського теруправління НАБУ, і задати йому питання у зв'язку з опублікованою у ЗМІ інформацією про його діяльність під час служби у вінницькій міліції.

Національне антикорупційне бюро України нагадало, що конкурсна комісія, що складається з представників громадянського суспільства, не призначає на посади у НАБУ, а дає рекомендації про призначення переможців конкурсу.

У НАБУ уточнили, що перед призначенням переможець конкурсу повинен пройти перевірку на поліграфі. Рішення про призначення на посаду приймається за результатами перевірки, а також аналізу інформації з відкритих джерел.

"Ми дякуємо журналістам, громадським активістам та суспільству за увагу до роботи НАБУ і до кандидатів, які беруть участь у відкритих конкурсах на посади в Бюро", – сказано в повідомленні прес-служби НАБУ, поширеному пізно ввечері в п'ятницю, 13 січня.

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Як повідомлялося, 13 січня конкурсна комісія при НАБУ оголосила переможцем конкурсу на посаду голови Одеського територіального управління Бюро Дмитра Руденка, який раніше обіймав різні посади в УМВС у Вінницькій області.

У цей же день у ряді ЗМІ з'явилися повідомлення, що у 2010-2011 року Руденко, будучи начальником відділу слідчого управління УМВС України у Вінницькій області, брав участь у фальсифікації кримінальної справи проти правозахисника Дмитра Гройсмана. Міліція інкримінувала адвокату, голові Вінницької правозахисної групи, опублікувало фотографію кам'яного фалоса на тлі Конституції України, поширення порнографії та наругу над державними символами.

У серпні 2013 року Гройсман помер від серцевого нападу. Суд посмертно виправдав правозахисника у зв'язку з відсутністю складу злочину.

Конкурс на посаду голови Одеського теруправління НАБУ розпочався 1 листопада 2016 року. Участь у ньому брали 47 кандидатів. До співбесіди за підсумками тестування були допущені 29 осіб.

Повноваження Одеського управління НАБУ поширюються на Одеську, Херсонську, Миколаївську та Кіровоградську області.

За матеріалами: DT.UA
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Теги НАБУ Одеса Вінниця Гройсман Руденко конкурс
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