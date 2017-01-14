У НАБУ прокоментували результати конкурсу на посаду голови Одеського теруправління

Журналісти нагадали про участь Дмитра Руденка в кримінальному переслідуванні вінницького правозахисника Дмитра Гройсмана.
Національне антикорупційне бюро України нагадало, що конкурсна комісія, що складається з представників громадянського суспільства, не призначає на посади у НАБУ, а дає рекомендації про призначення переможців конкурсу.
У НАБУ уточнили, що перед призначенням переможець конкурсу повинен пройти перевірку на поліграфі. Рішення про призначення на посаду приймається за результатами перевірки, а також аналізу інформації з відкритих джерел.
"Ми дякуємо журналістам, громадським активістам та суспільству за увагу до роботи НАБУ і до кандидатів, які беруть участь у відкритих конкурсах на посади в Бюро", – сказано в повідомленні прес-служби НАБУ, поширеному пізно ввечері в п'ятницю, 13 січня.
Як повідомлялося, 13 січня конкурсна комісія при НАБУ оголосила переможцем конкурсу на посаду голови Одеського територіального управління Бюро Дмитра Руденка, який раніше обіймав різні посади в УМВС у Вінницькій області.
У цей же день у ряді ЗМІ з'явилися повідомлення, що у 2010-2011 року Руденко, будучи начальником відділу слідчого управління УМВС України у Вінницькій області, брав участь у фальсифікації кримінальної справи проти правозахисника Дмитра Гройсмана. Міліція інкримінувала адвокату, голові Вінницької правозахисної групи, опублікувало фотографію кам'яного фалоса на тлі Конституції України, поширення порнографії та наругу над державними символами.
У серпні 2013 року Гройсман помер від серцевого нападу. Суд посмертно виправдав правозахисника у зв'язку з відсутністю складу злочину.
Конкурс на посаду голови Одеського теруправління НАБУ розпочався 1 листопада 2016 року. Участь у ньому брали 47 кандидатів. До співбесіди за підсумками тестування були допущені 29 осіб.
Повноваження Одеського управління НАБУ поширюються на Одеську, Херсонську, Миколаївську та Кіровоградську області.DT.UA