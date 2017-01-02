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У минулу добу в зоні АТО були поранені четверо українських військових

2 січня в 13:21

Загиблих за минулу добу не було.

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За минулу добу загиблих не було, четверо українських військових отримали поранення
Прес-центр АТО/Facebook
Четверо українських військових отримали поранення в результаті бойових дій в зоні антитерористичної операції за минулу добу, повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

"За минулу добу загиблих не було, четверо українських військових отримали поранення", - сказав він на брифінгу в понеділок у Києві.

Повідомлялося, що бойовики майже 40 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО в минулу добу.

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Нагадаємо, в середу 21 грудня, спецпредставник ОБСЄ в Тристоронньої контактної групи в Мінську Мартін Сайдік заявив, що учасники переговорів домовилися про припинення вогню з 24 грудня. Однак, як повідомили в штабі АТО, режим тиші підтримувався близько 25 хвилин, після чого терористи відновили обстріли позицій ЗСУ з різних видів озброєння, у тому числі, ствольної артилерії та мінометів.

Детальніше про ситуацію в зоні АТО читайте в статті Юрія Бутусова "Світлодарськ: сценарій майбутньої війни" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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Теги АТО загиблі поранення
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