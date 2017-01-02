У минулу добу в зоні АТО були поранені четверо українських військових

Загиблих за минулу добу не було.

За минулу добу загиблих не було, четверо українських військових отримали поранення Прес-центр АТО/Facebook

Четверо українських військових отримали поранення в результаті бойових дій в зоні антитерористичної операції за минулу добу, повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

"За минулу добу загиблих не було, четверо українських військових отримали поранення", - сказав він на брифінгу в понеділок у Києві.

Повідомлялося, що бойовики майже 40 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО в минулу добу.

Нагадаємо, в середу 21 грудня, спецпредставник ОБСЄ в Тристоронньої контактної групи в Мінську Мартін Сайдік заявив, що учасники переговорів домовилися про припинення вогню з 24 грудня. Однак, як повідомили в штабі АТО, режим тиші підтримувався близько 25 хвилин, після чого терористи відновили обстріли позицій ЗСУ з різних видів озброєння, у тому числі, ствольної артилерії та мінометів.

Детальніше про ситуацію в зоні АТО читайте в статті Юрія Бутусова "Світлодарськ: сценарій майбутньої війни" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".