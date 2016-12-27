У Міноборони підтвердили звільнення бойовиками "ДНР" двох заручниць

В даний момент жінки перебувають на підконтрольній Києву території.

У Міноборони розповіли про звільнення терористами двох полонених українок Міністерство оборони України

Звільнені бойовиками "ДНР"вже знаходяться на території України, повідомив радник заступника міністра оборони України Василь Будик.

"В даний момент ми перетнули територію, контрольовану Україною. З дівчатами все в порядку, почувають себе нормально", – заявив він в ефірі каналу "112 Україна".

Він також розповів, що дівчат доставили на територію України спецтранспортом, а Міноборони і СБУ забезпечували технічні умови переходу.

" Ми забрали суддю маріупольського суду і журналістку, яка перебувала в Луганській області. Обміну не було. Було звільнення без всяких умов... все пройшло у відповідності з тим, як ми планували. Все спокійно", – зазначив він.

Тим часом, керівник Центру визволення полонених Володимир Рубан повідомив, що в даний момент ведуться переговори по звільненню бойовиками ще двох полонених.

Раніше повідомлялося, що Бойовики ОРДО передали главі українського Центру визволення полонених "Офіцерський корпус" Володимиру Рубану двох полонених жінок Анжеліку Преснякову та Ольгу Сворак.

Напередодні бойовики заявили, що віддадуть Надії Савченко двох полонених жінок. У своїй заяві вони заявили, що вважають Савченко "представником здорової частини українського народу" і в якості "жесту доброї волі" готові віддати двох жінок - Анжеліку Преснякову та Ольгу Сворак.

Раніше представник України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи з вирішення конфлікту в Донбасі Ірина Геращенко заявила, що українська сторона найближчі дні звільнить з-під варти 15 раніше судимих за злочини осіб. Більшість помилувані президентом, серед них - шість жінок, є літні і хворі.

Президент України Петро Порошенко помилував дев'ять засуджених для подальшого їх звільнення та передачі бойовикам.

За даними СБУ, терористи ОРДЛО утримують у заручниках 109 українських громадян. 492 людини вважаються зниклими без вести.