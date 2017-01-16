У Мінінфраструктури анонсували запуск поїзда з Мукачева в Будапешт у 2017 році

Новим "поїздом номер один", на думку чиновників, має стати поїзд в Європу, а не в Москву.

Нові потяги повинні відправитися в європейські міста вже у 2017 році Андрій Товстиженко, DT.UA

Еспресо"

розповіли про плани щодо запуску низки нових поїздів у міста Європи до кінця 2017 року, повідомляє прес-служба відомства з посиланням на телеканал "

"На даний час розглядаємо новий напрямок у Польщу. Крім того, ми хочемо запустити в цьому році маршрут Мукачеве-Будапешт. Це теж потенційно дуже цікавий напрямок. Розглядаємо напрям у Словаччину", - підкреслив міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

За його словами, в останні десятиліття "поїздом номер один" вважався поїзд на Москву, а такими поїздами повинні стати потяги, що рухаються в напрямку європейських міст.

Разом із тим Володимир Омелян висловив незадоволення роботою керівництва державного перевізника "Укрзалізниця".

"Я очікував кращого результату. Я внесу свої пропозиції, безумовно, озвучу бачення, але, оскільки орган управління залізницею – це Кабінет міністрів України, відповідно, рішення буде прийматися урядом", - зазначив він.

Міністр також підкреслив необхідність проведення реформ залізничної сфери, але додав, що на це потрібен час.

"Реформування будь-якої залізниці – це тривалий процес. Наприклад, у Deutsche Bahn цей шлях зайняв 5-7 років. В Україні є речі, які можна зробити швидко, а є більш тривалі. В даний час у нас дійсно є деяке буксирування реформування "Укрзалізниці", хоча початок був дуже хорошим", - повідомив Омелян.

Міністр також повідомив про своє бажання "провести розбір польотів" у січні 2017 року. На думку Володимира Омеляна, відкладати дискусію і далі немає ніякої можливості.

Як повідомлялося раніше, "Укрзалізниця" 23 грудня запустила швидкісний поїзд Інтерсіті+ за маршрутом Київ-Львів-Перемишль. Зі столиці потяг відправлятиметься вранці близько 7:00 та за 6,5 годин прибуватиме в Польщу. Майже відразу - в зворотному напрямку. Планується, що митний контроль буде відбуватися під час руху поїзда.

Ціна квитка з Києва до Перемишля у вагонах 1-го класу становить орієнтовно 574 грн, 2-го класу - 406 грн. Зі Львова до Перемишля у вагонах 1-го класу можна буде проїхати за 235 грн, 2-го класу - 172 грн.

13 січня стало відомо про плани "Укрзалізниці" запустити склад Інтерсіті+ в ще одне польське місто – Хелм. "Найближча перспектива – потяг до Хелма, де є колія українського стандарту шириною 1520 мм. Також розглядаються й інші напрямки в Європу, зокрема в країни Балтії – це вже в середньостроковій перспективі", - зазначив директор з пасажирських перевезень та сервісу "Укрзалізниці" Ігор Романків.