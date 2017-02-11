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У масштабах країни перехід сімейних лікарів на ФОП не має перспектив — спеціаліст

11 лютого в 16:05

Досвід сусідніх країн показує, що займатися підприємництвом в області первинної медичної допомоги готові далеко не всі лікарі.

Медицина, врач
Не кожен сімейний лікар буде готовий брати на себе навантаження, пов'язані з підприємництвом
Масове відкриття сімейними лікарями підприємництва, на яке орієнтується МОЗ при проведенні реформи первинної медичної допомоги, в національних масштабах не має перспектив, вважає член правління Української асоціації сімейної медицини Костянтин Надутий

Коментар експерта наводить у своїй статті для DT.UA Ольга Скрипник. За його словами, у Литві, на досвід якої часто посилаються українські реформатори, на ФОП за три роки перейшли всього 5% лікарів первинної ланки. Після введення додаткових мотивацій та надання грантів цей показник вдалося підвищити до 7%.

"Досвід сусідніх країн показує, що далеко не всі лікарі готові брати на себе такі навантаження і займатися підприємництвом на первинному рівні. Це не вигідно ні лікарю, ні державі. Який сенс витрачати так багато зусиль, ресурсів і часу, займаючись сегментом, який за кілька років, можливо, досягне 5%?", - задається питанням фахівець.

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Надутий також зазначив, що сьогодні 70% пацієнтів отримують медичну допомогу в ЦПМСД, і досягти якісного поліпшення медичної допомоги для більшості українців в короткі терміни можна, якщо підвищити їх фінансування та оснащеність.

Детальніше про проблеми й ризики запуску реформи первинної медичної допомоги читайте в статті Ольги Скрипник "Сімейний лікар. Інструкція з експлуатації" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: DT.UA
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Теги лікар підприємець реформи
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