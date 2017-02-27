У "ЛНР" повідомили про мінування "українською ДРГ" сміттєвих баків – ІС

Вибуховий пристрій нібито виявили жителі Луганська та співробітники "МДБ".

У "ЛНР" сміттєві баки врятували від підриву "українською ДРГ" vk.com/strelkov_info

На тимчасово непідконтрольних Україні територіяхтриває інформаційна кампанія з дискредитації військовослужбовців Збройних сил України. Зокрема, поширюються чутки про нібито "підривну діяльність українських ДРГ", повідомляє координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

"Боротьба з "терором українських ДРГ" в "ЛНР" приймає анекдотичні та гротескні форми", - пише він на своїй сторінці в Facebook.

Так, нібито місцеві жителі та співробітники так званого "МДБ ЛНР" проявили пильність та виявили на смітнику одного з ресторанів у Луганську вибуховий пристрій (2,5 кг в тротиловому еквіваленті).

Пристрій було знешкоджено. За версією "МДБ ЛНР", закладку зробила "українська ДРГ". При цьому в "міністерстві" не пояснюють, навіщо "українським диверсантам" знадобилося мінувати смітник.

Нагадаємо, 10 серпня ФСБ РФ звинуватила Головне управління розвідки Міністерства оборони України в спрямуванні на територію окупованого Криму диверсантів і веденні "масованих обстрілів".

Одним з затриманих ФСБ українських "диверсантів" виявився 39-річний житель Енергодара Євген Панов, який з 8 серпня не виходив на зв'язок з рідними. При цьому родичів, знайомих і ділових зв'язків в Криму у нього не було.

Тим часом у МЗС РФ назвали ім'я іншої особи, схопленої російськими силовиками за нібито "підготовку терактів у Криму". Так, крім Євгена Панова, співробітники ФСБ РФ затримали Андрія Захтея. Обох таємно вивезли з Криму у СІЗО в Москві.