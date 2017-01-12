У кримських СІЗО через відсутність медичної допомоги вмирають ув'язнені

За словами правозахисника Еміра-Усеіна Куку, у слідчому ізоляторі Сімферополя вже померло десятеро осіб.

Кримський правозахисник розповів про ситуацію в СІЗО півострова

Один з підслідних у "", правозахисник Емір-Усеін Куку за час свого перебування в сімферопольському СІЗО дізнався про смерті десяти ув'язнених. Причиною всіх смертей стало несвоєчасне надання медичної допомоги.

Про порушення прав ув'язнених у анексованому Росією Криму, на своїй сторінці в Facebook написав адвокат Еміль Курбедінов.

"Навіть перебуваючи у в'язниці, мій дорогий друг і брат Емір-Усеін продовжує моніторити права людини і фіксувати порушення!", - зазначив Курбедінов.

Крім того, за словами правозахисника, в психіатричній лікарні окупованого півострова, куди на примусову експертизу відправляють всіх незгодних з новою "владою", навіть в туалеті постійно працюють камери відеоспостереження "немає ніякого особистого життя".

Раніше Еміра-Усеіна Куку близько одного місяця утримували в психіатричній лікарні, куди він був направлений на примусову психіатричну експертизу. Куку був повернений у СІЗО 10 січня. Всього в ув'язненні він перебуває вже 11 місяців.

Нагадаємо, в травні цього року окупаційна влада Криму провели обшуки і затримання в будинках кримських татар Бахчисарая. Підставою для обшуків став ошук членів забороненої організації "Хізб ут-Тахрір". Голова ЦВК Курултаю кримських татар Заїр Смедляєв назвав їх "черговою акцією залякування".

Карну справу стосовно трьох жителів Бахчисараю було порушено 11 травня по частині 2 статті 205.5 КК РФ ("участь у діяльності терористичної організації"). Стосовно ще одного громадянина - по частині 1 статті 205.5 КК РФ ("організація терористичної діяльності").

У вересні Міністерство закордонних справ України зажадало від російської сторони негайного скасування судових рішень щодо кримських татар, яких звинуватили у зв'язках із терористичною організацією "Хізб ут-Тахрір".

Суд над кримчанами розпочався 1 червня, їх звинуватили в тероризмі і участі в ісламському угрупуванні "Хізб ут-Тахрір".

На думку звинувачення, один з підсудних, Зейтуллаєв у березні 2014 року організував у селах Орлине, Тилове та Штурмове Балаклавського району, а також у Севастополі осередок забороненої в Росії організації "Хізб ут-Тахрір". Як вважає обвинувачення, кінцевою метою групи було встановлення "ісламського правління" через відтворення "Всесвітнього ісламського Халіфату" і створення Кримського вілаята (адміністративної одиниці халіфату) на місці Севастополя.