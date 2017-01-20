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У Києві зловили шахрая з Узбекистану

20 січня в 04:30

Узбек з домініканським паспортом був у міжнародному розшуку за махінації на десятки мільйонів доларів.

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У Києві спіймали міжнародного шахрая
Солом'янський районний суд Києва заарештував для подальшої екстрадиції до Узбекистану 33-річного чоловіка, який розшукувався узбецькими владою за особливо великі фінансові махінації.

Чоловіка спіймали прикордонники в аеропорту "Київ", при собі у затриманого виявилися два паспорти – узбецький і домініканський, повідомила прес-служба Генеральної прокуратури України.

За даними Інтерполу, цей чоловік перебуває в міжнародному розшуку за підозрою в привласненні 91 млн доларів США, приховуванні 200 млн доларів, "відмиванні" 77,4 млн швейцарських франків, отриманих злочинним шляхом, а також у службовому підробленні.

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Як повідомлялося, раніше в аеропорту "Бориспіль" затримали росіянина, якого Інтерпол розшукував за підозрою в тероризмі.

За матеріалами: DT.UA
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