У Києві затримали чергового "злодія в законі"

Слідство вважає Гелу Кардаву агентурними співробітником МВС Росії.
"Злодія в законі" затримали після зустрічі в одному з ресторанів столиці. У нього був вилучений, ймовірно, підроблений український паспорт на ім'я Голомби Олега Романовича, уродженця Севастополя.
Кардава був коронований в Москві у 1996 році, коли йому був 21 рік. Слідство має інформацію, що "злодій в законі" є агентурними співробітником МВС РФ, причетним до організації "комерційних коронацій" на пострадянському просторі. Перевіряється інформація про його зв'язки з російськими спецслужбами, злочинними угрупованнями і причетність до вчинених у Києві злочинів.
Під час спілкування з оперативниками затримано відмовився обговорювати свою кримінальну біографію, повідомивши, що в даний час він проживає на території Росії, Туреччини, Кіпру та України.
Нагадаємо, в травні нинішнього року Верховна Рада відмовилася ввести кримінальну відповідальністьь за статус "злодій в законі".
Керівництво НПУ впевнене, що російські спецслужби використовують "злодіїв в законі" для дестабілізації криміногенної обстановки в Україні.
Детальніше про діяльність злодіїв у законі в Україні читайте у статті "Кримінальний фронт гібридної війни проти України" заступника голови МВС Вадима Трояна в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".DT.UA