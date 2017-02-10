У Києві затримали чергового "злодія в законі"

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Слідство вважає Гелу Кардаву агентурними співробітником МВС Росії.

Організатора "комерційних коронацій" затримали після обіду в київському ресторані Кадр/YouTube

У результаті спецоперації, проведеної співробітниками Національної поліції та спецпідрозділу КОРД у п'ятницю, 10 лютого, в Києві був затриманий– 42-річний уродженець Грузії Гела Кардава, повідомляє прес-служба МВС України.

"Злодія в законі" затримали після зустрічі в одному з ресторанів столиці. У нього був вилучений, ймовірно, підроблений український паспорт на ім'я Голомби Олега Романовича, уродженця Севастополя.

Кардава був коронований в Москві у 1996 році, коли йому був 21 рік. Слідство має інформацію, що "злодій в законі" є агентурними співробітником МВС РФ, причетним до організації "комерційних коронацій" на пострадянському просторі. Перевіряється інформація про його зв'язки з російськими спецслужбами, злочинними угрупованнями і причетність до вчинених у Києві злочинів.

Під час спілкування з оперативниками затримано відмовився обговорювати свою кримінальну біографію, повідомивши, що в даний час він проживає на території Росії, Туреччини, Кіпру та України.

Нагадаємо, в травні нинішнього року Верховна Рада відмовилася ввести кримінальну відповідальністьь за статус "злодій в законі".

Керівництво НПУ впевнене, що російські спецслужби використовують "злодіїв в законі" для дестабілізації криміногенної обстановки в Україні.

Детальніше про діяльність злодіїв у законі в Україні читайте у статті "Кримінальний фронт гібридної війни проти України" заступника голови МВС Вадима Трояна в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".