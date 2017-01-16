У Києві захворюваність на грип та ГРВІ нижча за епідпорог на 30,7%

Серед дітей захворюваність знизилася на 6%, серед дорослого населення столиці - на 15%.

Захворюваність на грип та ГРВІ в столиці нижча за епідпорог torange.biz

Керівник апарату Київської міської державної адміністрації Володимир Бондаренко під час брифінгу у понеділок, 16 січня, повідомив пров столиці.

"За другий тиждень цього року зафіксовано зниження рівня захворюваності на грип та ГРВІ. Загальний рівень знизився на 10%. Ми говоримо про те, що зараз він нижче епідпорогу на 30,7%. Ми маємо зниження захворюваності як серед дорослих, так і серед дітей", - зазначив Бондаренко.

Як повідомили в КМДА, минулого тижня на грип та ГРВІ захворіло 8 тисяч 600 дорослих, що на 15% нижче у порівнянні з попереднім періодом. Минулого тижня також захворіли 11 тисяч 485 дітей, що на 6% нижче у порівнянні з попереднім періодом.

За словами Володимира Бондаренка, на початок тижня ситуація із захворюваністю в Києві "далека від будь-яких карантинних заходів".

Як і прогнозували співробітники Міністерства охорони здоров'я України, вихід дітей і підлітків на навчання після канікул викликав невелике збільшення захворюваності.

"Є незначне збільшення у зв'язку з тим, що діти пішли в школу, але до епідпорогу і карантину далеко", - резюмував Бонадренко.

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