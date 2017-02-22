У Києві відбувся Марш національної гідності

У марші від Майдану до Верховної Ради взяли участь близько 5 000 осіб, переважно представники правих сил.

у Києві В середу, 22 лютого, відбувся Марш національної гідності, який організували ВО "Свобода", "Правий сектор" і партія "Національний корпус" ("Азов"). Хода попрямувала від Майдану до Адміністрації президента, а звідти – до Верховної ради. Колону супроводжували близько 100 поліцейських. Підходи до адміністрації президента України охороняли кілька кордонів поліції і Національної гвардії.

Біля будівлі Верховної Ради учасники маршу запалили димові шашки і озвучили свої вимоги: зменшити тарифи на комунальні послуги, підвищити стипендії студентам, не приватизувати державні підприємства, а вже приватизовані – націоналізувати, не дозволяти продаж землі, припинити торгівлю з окупованими територіями і розірвати дипломатичні відносини з РФ.

19 лютого активісти блокади ОРДЛО на Майдані вступали у сутичку з поліцією. Тоді народному депутату Єгору Соболєву розбили обличчя.

Тоді сили правопорядку затримали комбата "ОУН" Миколи Коханівського та ще кількох активістів. Згодом вони були звільнені.

Можливо, на цей раз обійшлося без сутичок тому, що Нацгвардія заздалегідь підготувалася до "заходів із залученням великої кількості громадян".