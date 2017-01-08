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У Києві відбулася різдвяна хода з зірками

8 січня в 12:52

Перед жителями та гостями столиці виступили фольклорні колективи та актори театру "Міст".

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Фото Василь Артюшенко, DT.UA

У Києві пройшла традиційна різдвяна хода з зірками, що завершилась святковим концертом на Софійській площі.

Серед виконавців, які виступили на Різдво перед жителями та гостями столиці – фольклорні гурти "Божичі", "Володар", "Роксоланія" та "Многая літа", ансамбль старовинної музики "Хорея козацька", а також дитячі групи "Орелі" і "Райгородок".

Також відбувся ветреп у виконанні театру "Міст", театралізоване дійство за виставою "Райське діло" у виконанні акторів Національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка.

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За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", Новий рік і Різдво є найулюбленішиминоворічними святами для більшості українців. При цьому 43% більше люблять Новий рік, 42% – Різдво. Ще 5% відзначили як найулюбленіше свято День Святого Миколая, 3% – Старий Новий рік. 5% не подобається жодне з перерахованих свят, не визначилися – 3%.

За матеріалами: DT.UA
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Теги свято театр рік
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