У Києві відбулася різдвяна хода з зірками

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"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Перед жителями та гостями столиці виступили фольклорні колективи та актори театру "Міст".

У Києві пройшла традиційна різдвяна хода з зірками, що завершилась святковим концертом на Софійській площі.

Серед виконавців, які виступили на Різдво перед жителями та гостями столиці – фольклорні гурти "Божичі", "Володар", "Роксоланія" та "Многая літа", ансамбль старовинної музики "Хорея козацька", а також дитячі групи "Орелі" і "Райгородок".

Також відбувся ветреп у виконанні театру "Міст", театралізоване дійство за виставою "Райське діло" у виконанні акторів Національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка.

За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", Новий рік і Різдво є найулюбленішиминоворічними святами для більшості українців. При цьому 43% більше люблять Новий рік, 42% – Різдво. Ще 5% відзначили як найулюбленіше свято День Святого Миколая, 3% – Старий Новий рік. 5% не подобається жодне з перерахованих свят, не визначилися – 3%.