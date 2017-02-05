У Києві на добу скорегують рух шести тролейбусних маршрутів

Зміни стосуватимуться перших і останніх тролейбусів, що курсують у період з 00:30 до 4:30.
Зміни торкнуться маршрутів №30 (Кадетський гай – вул. Милославська), №31 (вул. Милославська – ст. "Зеніт"), №37 (вул. Милославська – ст.м. "Лісова"), №47 (вул. Милославська – ст.м "Мінська"), №50 (вул. Милославська – ст.м. "Либідська"), №50к (вул. Милославська – пл. Дарницька).
"З 00:30 до 4:30 рух тролейбусних маршрутів №№ 30, 31, 37, 47, 50, 50к, закривається. Виїзд перших і заїзд останніх машин буде скориговано", - йдеться в повідомленні прес-служби КП "Київпастрансу".
Нагадаємо, 9 січня рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій у Києві визволили зі снігових заметів дев'ять транспортних засобів, у тому числі один тролейбус на вулиці Олени Теліги.DT.UA