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У Херсоні в ці вихідні можливі провокації на замовлення з Росії – голова ОДА

1 травня в 04:07

Голова облдержадміністрації порадив провести свято за містом.

Херсон
У Херсоні можливі провокації
У Херсоні на травневі свята готуються провокації. Голова Херсонської облдержадміністрації Андрій Гордєєв заявив, що провокації можливі "за проплаченим замовленням з Росії".

"Друзі, надійшла інформація, що на травневі свята на Півдні України, і, зокрема, в місті Херсоні, готується ряд провокацій за проплаченим замовленням з Росії", - повідомив Гордєєв на своїй сторінці в Facebook.

Голова ОДА порадив у зв'язку з цим по можливості провести свято не в місцях масового скупчення людей, а бажано за містом.

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Раніше в СБУ повідомляли, що в перших числах травня провокаційні проросійські акції не виключені також у Харківській, Херсонській та Миколаївській областях.

Нагадаємо, 2 травня 2014 року в Одесі відбулися великі масові зіткнення за участю прихильників єдності України і проросійських активістів. Під час масових заворушень загинули 48 людей і постраждали більше 200. Більшість загинули в Будинку профспілок під час пожежі.

За матеріалами: DT.UA
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