У Херсон заборонили в'їзд вантажних автомобілів

Рішення ухвалили через негоду.
"З 00:00 Херсон закритий для руху великовантажного автомобільного транспорту. Обмежити в'їзд вантажівок вирішено через складні погодних умов", - наголошується в повідомленні.
Підвезення товарів до торгових об'єктів буде здійснюватися транспортом малої вантажопідйомності.
Також мерія визначила місця відстою транспорту: на в'їзді в місто, на Миколаївському шосе, в районі авторинку, на Бериславському шосе, в районі заводу Danone, на шосе В'ячеслава Чорновола, в районі винзаводу і в'їзду в сел. Комишани.
Раніше ДСНС зняла обмеження на пересування автошляхами Миколаївської області.DT.UA