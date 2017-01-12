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У Херсон заборонили в'їзд вантажних автомобілів

12 січня в 00:02

Рішення ухвалили через негоду.

грузовики фуры
У Херсон закритий доступ для вантажівок
ТАСС
Херсонська міська рада прийняла рішення заборонити з 12 січня в'їзд великовантажного транспорту на територію міста, повідомляється на сайті міськради.

"З 00:00 Херсон закритий для руху великовантажного автомобільного транспорту. Обмежити в'їзд вантажівок вирішено через складні погодних умов", - наголошується в повідомленні.

Підвезення товарів до торгових об'єктів буде здійснюватися транспортом малої вантажопідйомності.

Також мерія визначила місця відстою транспорту: на в'їзді в місто, на Миколаївському шосе, в районі авторинку, на Бериславському шосе, в районі заводу Danone, на шосе В'ячеслава Чорновола, в районі винзаводу і в'їзду в сел. Комишани.

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Раніше ДСНС зняла обмеження на пересування автошляхами Миколаївської області.

За матеріалами: DT.UA
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Теги авто транспорт Херсон вантаж місто Миколаїв Великдень заборона міст рішення область ДСНС обмеження
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