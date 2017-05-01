У Харкові на лідера політичної партії "напали" з балончиком

Невідомий бризнув в обличчя політику. Лікарі надали постраждалому необхідну допомогу.

У Харкові провокації набирають оберти

лідеру однієї з політичних партії бризнули в обличчя з балончику, повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у Харківській області.

За даними правоохоронців, сьогодні близько 10:25 невідомий підбіг до політика на Лопанській набережній 2/2 та бризнув із балончику йому в обличчя.

"Патрульні поліцейські, які прибули на місце, викликали швидку та опитали постраждалого. Лікарі надали постраждалому допомогу. Чоловік написав заяву, яку передали до Холодногірського відділу поліції", - розповіли у прес-службі поліції.

Інцидент внесли до Журналу єдиного обліку правопорушень Холодногірського відділу поліції. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події та причетних до неї осіб.

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На час травневих свят одеська поліція перейшла на посилений режим роботи. В ніч на понеділок на патрулювання міста вийшло більше двох тисяч правоохоронців.