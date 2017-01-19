У ГУР Міноборони офіційно підтвердили - Сущенко ніколи не служив у розвідці

Адвокат журналіста Марк Фейгін отримав письмову відповідь відомства.

Марк Фейгін оприлюднив відповідь ГУР МОУ стосовно свого підзахисного скриншот видео

Адвокат незаконно утримуваного в Росії українського журналістаотримав відповідь на запит у Головне Управління Розвідки Міністерства оборони України. У ньому повідомляється, що журналіст ніколи не був співробітником розвідки і не служив у ній.

"У справі заарештованого Романа Сущенко. ГУР МОУ надав відповідь на мій запит щодо звинувачень у шпигунстві", - написав на своїй сторінці в Twitter Марк Фейгін.

У тексті документа повідомляється про те, що заступником Міністра оборони України з питань європейської інтеграції 19 грудня 2016 року було дано розпорядження про обробку адвокатського запиту Марка Фейгіна.

У ГУР МОУ підтверджують - Роман Сущенко ніколи не був співробітником розвідки

"За результатами опрацювання питання повідомляємо, що Сущенко Р. В. військову (державну) службу в ГУР МО України не проходив", - йдеться у відповіді управління розвідки.

3 жовтня Федеральна служба безпеки РФ підтвердила затримання в Москві українського журналіста Романа Сущенко, назвавши його кадровим співробітником української військової розвідки. Проти українського громадянина відкрили кримінальне провадження за статтею "шпигунство". 15 грудня, Московський міський суд визнав законним продовження арешту українського журналіста Романа Сущенко.

На поточний момент Сущенко внесли до списку з обміну заручників.

Детальніше про обставини арешту Сущенко, умови його утримання в СІЗО і перспективи кримінальної справи проти нього читайте в інтерв'ю з адвокатом Марком Фейгіним DT.UA.