У ГПУ не володіють точною інформацією про місцезнаходження Курченка

"Гаманець Януковича", який перебуває в міжнародному розшуку, переховується в Росії.

У прокуратурі сподіваються на прогрес у міжнародному розшуку Курченка

Слідству поки що не вдалося встановити точне місцезнаходження бізнесмена, який перебуває в міжнародному розшуку.

"За попередніми даними, Курченко знаходиться в Російській Федерації, але де конкретно, за якою адресою, на цей момент не встановлено", – повідомив прокурор Генеральної прокуратури Адріан Лупу в ефірі телеканалу "112. Україна" в середу, 4 січня.

Лупу додав, що українські правоохоронні органи сподіваються на "позитивні результати у його міжнародному розшуку".

"Рішення про взяття Курченко під варту дозволяє нам виконувати завдання кримінального провадження у вигляді забезпечення міжнародного розшуку, і, в разі затримання Сергія Курченка за кордоном, вчинити процесуальні дії щодо його арешту і доставки для виконання процесуальних дій в Україну", – пояснив прокурор.

Як повідомлялося, 4 січня Печерський суд продовжив бізнесменові Сергію Курченку запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Нагадаємо, що Генеральна прокуратура України підозрює Сергія Курченко в організації і керівництві злочинною організацією (ОЗГ), яка завдала державі 2,2 млрд грн збитків через незаконні схеми з перепродажем скрапленого газу.

У ході триваючого досудового розслідування накладено арешт на майно та інші активи підозрюваних на загальну суму понад 2,8 млрд грн.

На сьогодні Курченко оголошений в міжнародний розшук, раніше український суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Раніше в ГПУ повідомляли про те, що за версією слідства Курченко через низку компаній — Укрхарківргазпостачання-2009, Луганськпропангаз, Харків-СПБТ, Газукраїна-2009 і Газукраїна-2020, Запоріжгаз-2000, Черкаси-Газпоставка та інші структури — викуповував скраплений газ на спеціалізованих аукціонах за пільговими цінами, нібито для потреб населення, а потім продавав на ринку вже за ринковою вартістю.

DT.UA докладно писало про газові афери Курченко з державним газом і нафтопродуктами.