У Донецькій області під час побутового конфлікту убитий військовослужбовець ЗСУ

Конфлікт стався в селищі Донське.

Під час побутового конфлікту був убитий солдат ЗСУ Прес-центр АТО/Facebook

У Волноваському районі Донецької області під час побутового конфлікту між групою чоловіків на ґрунті алкогольного сп'яніння убитий військовослужбовець Збройних сил України, повідомили в Національній поліції України в Донецькій області.

"Попередньо встановлено, що у парку села Донське сталася бійка. Конфлікт спровокувало алкогольне сп'яніння з обох сторін, яке призвело до трагічних подій. В результаті насильницьких дій військовослужбовець отримав смертельне поранення", - повідомив глава поліції Донецької області В'ячеслав Аброськін.

Наголошується, що в результаті конфлікту також травмовані двоє цивільних осіб. Обидва госпіталізовані. В даний час всі учасники конфлікту встановлені. За цим фактом порушено кримінальну виробництво за ч. 1 ст. 115 "Умисне вбивство" КК України. Досудове розслідування ведеться спільно з Військовою службою правопорядку.

Раніше повідомлялося, що в результаті бойових дій в зоні АТО протягом доби, 30 грудня, один український військовослужбовець отримав поранення.