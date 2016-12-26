У Донбасі відновили роботу насосні і фільтрувальні станції - СЦКК

Через пошкодження бойовиками інфраструктурних об'єктів Донбасу, понад півмільйона мирних жителів могли залишитися без води. Українська сторона відновила роботу пошкоджених об'єктів.

Через пошкодження інфраструктурних об'єктів понад півмільйона жителів Донбасу могли залишитися без води Прес-центр АТО/Facebook

Важливі інфраструктурні об'єкти, що постраждали внаслідок обстрілів бойовиків, відновили роботу, повідомив прес-центр штабу АТО з посиланням на керівника української сторони Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін генерал-майора Анатолія Петренко на сторінці в Facebook.

"Станом на 15 годин 25 грудня всі основні ремонтні роботи виконані в повному обсязі", - зазначив Петренко.

Серед пошкоджених об'єктів була також Донецька фільтрувальна станція, що забезпечує водою мешканців Авдіївки та Ясинуватої.

"Без подачі електроенергії залишилася Донецька фільтрувальна станція, яка здійснює водопостачання міст Авдіївка та Ясинувата. Під загрозою повної зупинки опинився Авдіївський коксохімічний завод. Також були пошкоджені високовольтні лінії електропередач до підстанцій, що забезпечують водопостачання міст Торецьк, Горлівка, Донецьк і Маріуполь. Без питної води могли залишитися понад півмільйона мирних жителів", - розповів представник української сторони СЦКК.

За словами Анатолія Петренка, НВФ 11 разів завдавали вогневих ударів по територіях, на яких немає позицій Збройних Сил України.

Як повідомлялося раніше, 3 грудня в місті Торецьк Донецької області відновили водопровід, пошкоджений бойовиками під час обстрілів. Водопостачання в місті було повністю відсутнє з 26 листопада.

Нагадаємо, через відсутність води в Торецьке були закриті дитячі садки і школи, деякі мікрорайони залишалися без опалення. Місто знаходилося на межі гуманітарної катастрофи.