У Донбасі тривають пошуки трьох українських військових

Штаб перевіряє всю інформацію, що надходить до них про долю бійців.
"До кінця цього дня стане все відомо. Уся інформація перевіряється, їх продовжують шукати", - сказав Матюхін.
На питання чи живі бійці АТО і, де можуть знаходитися, Матюхін сказав: "Спочатку з'явилася одна інформація, потім інша, ми все перевіряємо".
Нагадаємо, 8 січня троє військовослужбовців не повернулися до місця розташування підрозділу однієї з військових частин, що виконує завдання поблизу лінії розмежування. Зв'язок з ними зв'язок відсутній.liga.net