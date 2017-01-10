У Донбасі тривають пошуки трьох українських військових

Штаб перевіряє всю інформацію, що надходить до них про долю бійців.

Доля трьох українських бійців досі невідома Держприкордонслужба України

"До кінця цього дня стане все відомо. Уся інформація перевіряється, їх продовжують шукати", - сказав Матюхін.

На питання чи живі бійці АТО і, де можуть знаходитися, Матюхін сказав: "Спочатку з'явилася одна інформація, потім інша, ми все перевіряємо".

Нагадаємо, 8 січня троє військовослужбовців не повернулися до місця розташування підрозділу однієї з військових частин, що виконує завдання поблизу лінії розмежування. Зв'язок з ними зв'язок відсутній.