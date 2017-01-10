Топ Новини
<
>

У Донбасі тривають пошуки трьох українських військових

10 січня в 11:21

Штаб перевіряє всю інформацію, що надходить до них про долю бійців.

1ато1 пограничники
Доля трьох українських бійців досі невідома
Держприкордонслужба України
На поточний момент в Донбасі тривають пошуки трьох українських військових, зниклих біля лінії розмежування 8 січня, повідомляє ЛІГА.net з посиланням на спікера штабу АТО Леоніда Матюхіна.

"До кінця цього дня стане все відомо. Уся інформація перевіряється, їх продовжують шукати", - сказав Матюхін.

На питання чи живі бійці АТО і, де можуть знаходитися, Матюхін сказав: "Спочатку з'явилася одна інформація, потім інша, ми все перевіряємо".

Читайте також: Бойовики за добу 46 раз обстріляли позиції сил АТО

Нагадаємо, 8 січня троє військовослужбовців не повернулися до місця розташування підрозділу однієї з військових частин, що виконує завдання поблизу лінії розмежування. Зв'язок з ними зв'язок відсутній.

За матеріалами: liga.net
Читайте також
Теги військові Донбас штаб АТО
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 27.02
EUR 28.61