У "ДНР" запропонували обміняти 47 українських військовополонених на 690 бойовиків

З пропозицією обміну виступила "уповноважена з прав людини ДНР".

Бойовики запропонували обміняти 47 українських військових на 690 сепаратистів

У так званійзапропонували обміняти 47 українських військовополонених на 690 окупантів, повідомляє "УНІАН" з посиланням на інформаційний ресурс донецьких сепаратистів.

"На даний момент разом з Луганськом це близько 690 чоловік, це ті, яких українська сторона підтвердила. І з нашого боку - 47 осіб, яких ми готові віддати. Якщо брати окремо ДНР, це цифра "494 на 41", і "196 на 6" - це з боку ЛНР", - повідомила так звана "уповноважена з прав людини ДНР" Дарина Морозова.

На саміті лідерів країн "Нормандської четвірки" 19 жовтня в Берліні була досягнута домовленість, що до кінця листопада глави МЗС затвердять основу проекту "дорожньої карти" з імплементації Мінських угод. Крім того, лідери країн попередньо домовилися про продовження роботи з розведення військ на чотирьох ділянках лінії зіткнення в Донбасі. Серед цих ділянок, зокрема, має бути і Дебальцеве Донецької області.

Проте міністри закордонних справ України, Німеччини, Франції та Росії на переговорах у Мінську 29 листопада не досягли прогресу в узгодженні "дорожньої карти" через відмову очільника МЗС РФ Сергія Лаврова обговорювати розміщення збройної місії ОБСЄ в Донбасі.

Детальніше про основні проблемні питання деокупації Криму і ОРДЛО читайте у статті Костянтина Батозького "Деокупація: початок" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".