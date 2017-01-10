У ДНР "українського шпигуна" засудили до 11 років в'язниці

"Влада республіки" звинуватили Олега Чулгу у нібито шпигунстві та співпраці з СБУ.

Українця Олега Чулгу в "ДНР" засудили до 11 років позбавлення волі РИА Новости

"Військовий трибунал" так званої "Донецької народної республіки" засудив українця Олега Чулгу до 11 років позбавлення волі, повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на новинний ресурс "".

Затриманого в лютому 2015 року Чулгу, підозрювали в нібито шпигунстві та співпраці з СБУ. Зокрема, українця звинувачували в тому, що він у 2014 році в Слов'янську "надавав допомогу ополченню і був завербований Службою безпеки України". Обвинувачений нібито передавав українським розвідникам інформацію про пересування техніки та дислокації підрозділів бойовиків "ДНР".

Нагадаємо, що 21 грудня спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі в Мінську Мартін Сайдик заявив, що учасники переговорів домовилися про припинення вогню з 24 грудня.

Проте, як повідомили в штабі АТО, режим дотримання тиші протримався близько 25 хвилин, після чого терористи продовжили обстріли позицій ЗСУ з різних видів озброєння, у тому числі, ствольної артилерії і мінометів.

Написи "ЛДНР" означають не тільки відсутність основних прав і свобод, небезпеку для життя, - але і невизначеність майбутнього, де змінні змінюються з такою швидкістю, що спрогнозувати завтрашній день часом не легше, ніж розібратися в тому, що було вчора. Існує три сценарії можливого майбутнього окупованих територій: велика війна, вибори і нічого не зміниться. Детальніше про можливе майбутнє Донбаса читайте в матеріалі Станіслава Васіна "Донбас-2017: три сценарії" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".