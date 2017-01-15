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У чотирьох областях України через негоду знеструмлені 40 населених пунктів

15 січня в 10:08

Без світла залишилися деякі населені пункти Закарпатської, Волинської, Львівської та Кіровоградської областей.

снегопад
Через сильні снігопади без світла в Україні залишаються 40 населених пунктів
ДСНС / Facebook
У Державній службі надзвичайних ситуацій повідомили про проблеми з електропостачанням низці населених пунктів України, викликаних поганими погодними умовами.

"Станом на 7:00 15 січня внаслідок несприятливих погодних умов (сніг, хуртовини, пориви вітру), через спрацювання системи захисту ліній електропередач, сталося відключення електропостачання у 40 населених пунктах у чотирьох областях", - наголошується в повідомленні прес-служби ДСНС.

У Закарпатській області без світла залишилися 12 населених пунктів, у Волинській – дев'ять, у Львівській – 17, а в Кіровоградській – два.

"До відновлення електропостачання залучатимуться бригади обленерго", - зазначають рятувальники.

Протягом доби співробітники ДСНС вчинили 947 виїздів для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій і попередження їх виникнення.

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Як повідомлялося раніше, у зв'язку зі складними погодними умовами, на дорогах країни постраждали 75 осіб. Ще один чоловік загинув.

Через сильні снігопади 9 січня рух транспорта був обмежений у чотирьох областях України: Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській та Одеській.

За матеріалами: DT.UA
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Теги область Україна ДСНС світло
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