У Чернівецькій області виявили середньовічні катівні для підсудних

Середньовічна катівня складається з двох секцій висотою 2 м та площею 2 кв м на людину. Світло потрапляє через отвори розміром 10х20 см.

У Глибоцькому райсуді Чернівецької області підсудних утримують у металевих шафах, що нагадують середньовічні катівні.

Як повідомляє прес-служба уповноваженого Верховної Ради з прав людини, шафи було виявлено 8 лютого 2017 року регіональним представником уповноваженого у Чернівецькій області.

Зокрема, встановлено, що в людей, доставлених під конвоєм до Глибоцького райсуду, тримають у зачинених металевих шафах: без доступу до освітлення та без належної вентиляції. Повітря та світло потрапляють всередину через прорізані у шафах отвори розміром 10х20 см.

Сама шафа виглядає як середньовічна катівня та складається з двох секцій висотою 2 м та площею 2 кв м на людину, яка повинна розміститися сидячи на лавці шириною 25 см (за умови, що в кожній секції розміщено лише одну людину). В офісі омбудсмена нагадують, що згідно зі встановленими нормами площа кожної камери для підсудного повинна бути не менше 4 кв м.

"Для негайного припинення жорстокого поводження з підсудними у Глибоцькому районному суді Чернівецької області та захисту їхніх прав буде направлено відповідні акти реагування Уповноваженого на адресу Державної судової адміністрації та МВС України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що колишній керівник фракції Партії регіонів у Верховній Раді Олександр Єфремов знаходився в стандартній двомісній камері площею 13,5 кв. м, яка була обладнана всім необхідним, вікно з кватиркою вільно відкривалося за бажанням затриманого.