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У чергах на кордоні з Польщею стоять 1200 автомобілів

11 січня в 17:23

Найбільші черги утворилися біля пунка пропуску "Рава-Руська".

граница Польши
На пунктах пропуску українсько-польського кордону стоїть більше 1000 машин
Polonia
У середу, 11 січня, станом на 15:00 в чергах біля контрольних пунктів на україно-польському кордоні стояли 1200 автомобілів, повідомили в Західному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України.

Найбільші черги зафіксовані на пунктах пропуску "Рава-Руська" – 250 автомобілів та "Ягодин авто" - 240 автомобілів. На пунктах пропуску "Краковець" очікують оформлення 200 машин (100 на додатковій смузі), на пункті пропуску "Угринів" – 170 машин. На ділянках кордону "Грушів" та "Шегині" стоять 140 і 60 автомобілів відповідно. Оформлення на пункті пропуску "Смільниця" чекають 50 машин, на пункті пропуску "Устилуг" - 30.

У пунктах пропуску на кордоні зі Словаччиною найбільші черги зафіксовані на пунктах пропуску "Ужгород" - 30 автомобілів і "Малий Березний" - 30 автомобілів.

У пунктах пропуску на кордоні з Угорщиною найбільші черги зафіксовані на пунктах пропуску "Тиса" - 25 машин і "Вилок" - 20 машин. На пункті пропуску "Лужанка" очікують оформлення 15 машин.

У пунктах пропуску на кордонах із Румунією та Молдовою черг немає.

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"Укрзалізниця" запустила "Інтерсіті" у Польщу 23 грудня. Вартість проїзду у вагонах першого класу складе орієнтовно 574 грн, другого класу — 406 грн.

За матеріалами: DT.UA
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Теги авто машини кордон оформлення Україна Польща
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