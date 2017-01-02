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У центрі Києва попрощалися з убитим бойовиками "Козаком" - бійцем Леонідом Проводенком

2 січня в 14:36

53-річний боєць 12 окремого мотопіхотного батальйону Леонід Проводенко загинув 29 грудня під час бою з бойовиками в районі Авдіївки.

Козак
На вулиці Інститутській пройшло прощання з бійцем 12 ОМПБ Леонідом Проводенко
У Києві попрощалися з Леонідом Проводенком - бійцем з позивним "Козак".

Громадське прощання почалося в 11:00 в центрі Києва, а після цього бійця в останню дорогу провели на Лук'янівському кладовищі.

53-річний боєць 12 окремого мотопіхотного батальйону Леонід Проводенко загинув 29 грудня під час бою з бойовиками в районі Авдіївки. Його тіло бойовики викрали, глумилися над ним, зняли все це на відео і виклали в мережу.

"Полеглому Леоніду Проводенку було 53 роки. До війни він жив у селищі Михайлівка на Луганщині, працював громадським інспектором з охорони природи. Одружений, мав двох синів. Коли почалася окупація, вивіз родину до Києва, а сам 6 серпня 2014 року пішов добровольцем на фронт. Служив у 12 батальйоні, завжди займався молодшими товаришами, підтримував козацькі звичаї. Мріяв звільнити рідне село і повернутися в рідний будинок, до улюбленій роботі", - розповіли в 72 ОМБР про загиблого бійця.

За матеріалами: 112 Україна
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Теги Київ бойовики Авдіївка
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