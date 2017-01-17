У 2016 році Україна експортувала агропромислової продукції на 13,5 млрд доларів

Найбільшу частку в аграрному експорті України традиційно зайняли продукти рослинного походження.

У Мінагрополітики розповіли про успіхи українського експорту

В період січня-листопада 2016 року український агропромисловий експорт склав 13 млрд 567 млн доларів, що на 535 млн більше, ніж за аналогічний період 2015 року.

Як повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики і продовольства України з посиланням на дані Держстату, частка аграрної продукції в загальному експорті досягла 41,5%.

"Традиційно, найбільшу долю у аграрному експорті мають постачання продуктів рослинного походження – ,2 млрд (+ млн до попереднього періоду), у тому числі зернові культури - ,4 млрд (+ млн до попереднього періоду)", – вказується в повідомленні.

Крім цього, Україна експортувала жирів та олій тваринного або рослинного походження на 3,5 млрд (+633 млн доларів до попереднього періоду); готових харчових продуктів – на 2,1 млрд доларів (-57,7 млн доларів до попереднього періоду); живих тварин і продуктів тваринного походження – на 0,7 млрд (-48 млн доларів до попереднього періоду).

Наголошується, що обсяг імпорту продукції АПК за вказаний період склав 3,5 млрд доларів, що склало 9,9% від загальнонаціонального імпорту, що на 338 млн доларів більше, ніж за аналогічний період 2015 року.

Позитивне зовнішньоекономічне сальдо агропромисловою групою товарів у січні-листопаді 2016 року склало 10 098,1 млн доларів США.

Раніше DT.UA писало, що в структурі українського експорту зростає частка сировинної та низькотехнологічної продукції.

Зокрема, експорт аграрної та харчової продукції (групи 1-24 ТН ЗЕД) виріс за дев'ять місяців минулого року на 2,1%, насамперед за рахунок масложирової промисловості, а частка цієї продукції збільшилася до 40,2% товарного експорту. Разом з тим експорт продукції машино- та приладобудування зменшився на 10,5%, а частка цієї продукції впала до 12,1% товарного експорту

Більше про тенденції, перспективи і проблеми економічного росту в Україні читайте у статті Ярослава Жаліло "На порозі – олігархічний ренесанс?" в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".