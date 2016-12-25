Турчинов закликав святкувати Різдво 25 грудня разом з Європою

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За словами Турчинова, називати цей святковий день "католицьким" - зовсім некоректно.

Турчинов закликав українців святкувати Рідзво 25 грудня

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов закликає святкувати Різдво Христове 25 грудня разом з усією Європою, повідомили в прес-службі РНБО.



"Святкуймо Різдво сьогодні, 25 грудня, разом з усією Європою, разом з усім цивілізованим світом", - наголосив Турчинов.

Він додав, що називати цей святковий день "католицьким" - зовсім некоректно, тому що окрім католиків, Різдво 25 грудня відзначають ще й протестантські церкви, а також багато православних церков по всьому світу.

"Весь цивілізований світ святкує Різдво за Григоріанським календарем, за яким і ми живемо. Юліанський календар, який має невідповідність більш ніж у 14 діб між астрономічним та календарним часом зимового сонцестояння, вже "трошки", на якихось 2000 років, застарів", - сказав секретар РНБО.

Турчинов підкреслив, що нам треба вже починати святкувати Різдво разом з усіма цивілізованими країнами, які поважають закон, відповідальність та розум. Він також привітав усіх з Різдвом.

Раніше повідомлялось, що президент України Петро Порошенко привітав християн західного обряду з Різдвом Христовим.